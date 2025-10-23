Baltijas balss logotype
«Скромнее некуда»: спортивный бюджет возвращается на уровень семилетней давности 0 83

Спорт
Дата публикации: 23.10.2025
LETA
Изображение к статье: «Скромнее некуда»: спортивный бюджет возвращается на уровень семилетней давности
ФОТО: LETA

Бюджет спортивной отрасли на следующий год запланирован в размере 52,4 млн евро, что на 4 млн меньше, чем в этом году, пишет Diena.

Финансирование спорта не увеличилось ни по одной позиции, включая массовый спорт, который декларируется как приоритет. Прирост в 400 тысяч евро указан лишь в разделе спортивных сооружений - эти средства предназначены для Латвийского национального спортивного центра, а также увеличено финансирование для оплаты труда педагогов.

Рассмотрение спортивного бюджета на следующий год в подкомиссии Сейма по спорту началось с "камня в огород" департамента спорта Министерства образования и науки (МОН). Депутат Олег Буров выразил недовольство тем, что на заседание уже второй год подряд лично не прибыл директор департамента Александр Самойлов, при этом в прошлом году он не подключился к заседанию даже дистанционно. Вместо него о бюджете докладывали заместитель госсекретаря по вопросам спорта и молодежи Эдгарс Пукинскис и парламентский секретарь Давис Мартиньш Даугавиетис. Депутат назвал это ненормальной ситуацией и насмешкой, высказав предположение, что Самойлов плохо ориентируется в бюджете.

Пукинскис, представляя членам комиссии спортивный бюджет на следующий год, подчеркнул, что базовые расходы не сокращены - это те же 52,4 млн евро, или 4,1% общего бюджета МОН. Анализируя бюджет по статьям, Пукинскис отметил, что единственное существенное увеличение в размере 400 тысяч евро предусмотрено для спортивных сооружений (в этом году финансирование составило почти 628 тыс. евро, а в следующем составит 1,028 млн). Эти средства перераспределены из программы поддержки спортивных федераций. Базовое финансирование Латвийского национального спортивного центра не менялось годами, тогда как на его баланс переданы новые объекты.

Председатель комиссии по спортивному образованию и спорту высших достижений Латвийского олимпийского комитета Анита Муйжниеце на заседании констатировала, что фактически спортивный бюджет вернулся на уровень 2018 года, а с учетом инфляции даже сократился. Она отметила, что приоритеты МОН - детский и юношеский спорт - хорошо поддерживаются на словах, но не на деле: нет финансирования ни для юношеских олимпийских игр, ни для других проектов.

#спорт
Видео