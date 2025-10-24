Baltijas balss logotype
Бывший главный тренер «Ливерпуля» возглавил «Панатинаикос»

Спорт
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывший главный тренер «Ливерпуля» возглавил «Панатинаикос»

Пресс-служба греческого «Панатинаикоса» объявила о назначении на должность главного тренера первой команды победителя Лиги чемпионов Рафаэля Бенитеса.

Широкую известность Бенитес получил, возглавляя «Валенсию», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании и побеждал в Кубке УЕФА.

С 2004 по 2010 год специалист возглавлял «Ливерпуль», который под его руководством выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2005/06.

Последним местом работы Бенитеса была «Сельта», которую он тренировал с июля 2023 по март 2024 года. «Панатинаикос» ранее возглавлял Руи Витория.

#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео