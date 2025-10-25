Латвийская теннисистка Дарья Семенистая в пятницу потерпела поражение в четвертьфинале одиночного разряда турнира "WTA 125" в Роверето (Италия), пишет LETA.

Семенистая, занимающая 92-е место в рейтинге WTA и посеянная на турнире под первым номером, уступила бельгийке Софии Костулас (WTA 166) со счётом 6:4, 3:6, 3:6.

За выход в четвертьфинал Семенистая заработала 27 рейтинговых очков WTA, что позволило ей подняться на 86-е место в онлайн-рейтинге. Напомним, что на этой неделе латвийка впервые вошла в топ-100 рейтинга WTA.

Как уже сообщалось, во втором круге латвийская вторая ракетка победила итальянку Ноэми Базилети (WTA 445) со счётом 7:6 (7:2), 6:2, а в 1/8 финала обыграла немку Ному Ноху-Акогу (WTA 335) — 6:4, 4:6, 6:1.

Турнир в Роверето проходит на кортах с жёстким покрытием.