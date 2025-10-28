Baltijas balss logotype
Кто претендует на попадание в символическую футбольную сборную 2025? 0 109

Спорт
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вошли в список претендентов на попадание в символическую сборную года по версии FIFPro, сообщается в соцсетях организации.

Всего в шорт-листе — 26 футболистов. Номинантов выбирали более 20 тысяч игроков. Окончательный состав символической сборной 2025 года будет объявлен 3 ноября.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»/«Манчестер Сити», Италия);

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»/«Реал», Англия), Пау Кубарси («Барселона», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Маркиньос («ПСЖ», Бразилия), Нуно Мендеш («ПСЖ», Португалия), Вильям Салиба («Арсенал», Франция);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал», Англия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»/«Наполи», Бельгия), Лука Модрич («Реал»/«Милан», Хорватия), Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия), Коул Палмер («Челси», Англия), Педри («Барселона», Испания), Федерико Вальверде («Реал», Уругвай), Витинья («ПСЖ», Португалия);

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», Франция), Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе («Реал», Франция), Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина), Рафинья («Барселона», Бразилия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Ламине Ямаль («Барселона», Испания).

В 2024 году Месси и Роналду не попали в символическую сборную года по версии FIFPro, но были в числе номинантов на включение в команду.

#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
