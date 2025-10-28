Лионель Месси заявил о возможном участии в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Окончательное решение 38-летний капитан «альбиселесте» примет после предсезонных сборов с «Интер Майами», где он недавно продлил контракт до 2028 года.

Болельщики сборной Аргентины уже начали обсуждать возможность увидеть Месси на ещё одном крупном турнире. Лионель подчёркивает, что всё будет зависеть от физического состояния и готовности выдержать высокий темп соревнований. В случае участия он сможет побороться за защиту титула чемпиона мира, завоёванного в Катаре в 2022 году.

Букмекеры из «Винлайн» считают, что Аргентина входит в топ-5 фаворитов грядущего мундиаля.

Действующий чемпион мира занимает пятое место в списке претендентов на победу с коэффициентом 9,00. Выше оцениваются шансы Испании — 6,50 Франции (7,50), Англии (8,00) и Бразилии (8,00).