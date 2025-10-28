Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Месси может сыграть на ЧМ-2026, Аргентина входит в пятёрку фаворитов 0 64

Спорт
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Месси может сыграть на ЧМ-2026, Аргентина входит в пятёрку фаворитов

Лионель Месси заявил о возможном участии в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Окончательное решение 38-летний капитан «альбиселесте» примет после предсезонных сборов с «Интер Майами», где он недавно продлил контракт до 2028 года.

Болельщики сборной Аргентины уже начали обсуждать возможность увидеть Месси на ещё одном крупном турнире. Лионель подчёркивает, что всё будет зависеть от физического состояния и готовности выдержать высокий темп соревнований. В случае участия он сможет побороться за защиту титула чемпиона мира, завоёванного в Катаре в 2022 году.

Букмекеры из «Винлайн» считают, что Аргентина входит в топ-5 фаворитов грядущего мундиаля.

Действующий чемпион мира занимает пятое место в списке претендентов на победу с коэффициентом 9,00. Выше оцениваются шансы Испании — 6,50 Франции (7,50), Англии (8,00) и Бразилии (8,00).

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что скажут тренеры – то и буду делать, - лучший гандболист Латвии
Изображение к статье: Евгений Малкин установил рекорд «Питтсбурга» всех времен и рекорд НХЛ XXI века
Изображение к статье: Бойфренд Арины Соболенко показал, как первая ракетка мира отдохнула в Дубае перед Итоговым чемпионатом ВТА
Изображение к статье: Кто претендует на попадание в символическую футбольную сборную 2025?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео