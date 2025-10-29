Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и результативным пасом в ворота «Сент-Луиса» (6:3) и вписал свое имя в историю клуба и Национальной хоккейной лиги.

Благодаря очкам в сегодняшней встрече Малкин продлил свою результативную серию до семи матчей — это самая длинная серия среди игроков старше 39 лет в истории «Питтсбурга».

Вообще с сезона-2012/13 только три хоккеиста НХЛ добивались такого же результата в этом возрасте или старше: Джо Павелски (9 матчей подряд в сезоне-2023/24 с «Далласом», 39 лет), Джо Торнтон (7 матчей в сезоне-2020/21 с «Торонто», 41 год) и Яромир Ягр (7 матчей в сезоне-2013/14 с «Нью-Джерси», 41 год).

После игры с «Сент-Луисом» у Малкина стало 16 (3+13) очков в текущем сезоне НХЛ. Это второй результат в истории лиги по количеству набранных очков за первые 10 игр сезона среди игроков в возрасте 39 лет и старше. Также это первый результат в нынешнем веке.

В списке всех времен впереди только Горди Хоу, набравший 17 (6+11) очков в сезоне-1968/69 в возрасте 40 лет.