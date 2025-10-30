Baltijas balss logotype
«Арсенал» против убийцы чемпиона и другие пары 1/4 финала Кубка английской лиги

Спорт
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Арсенал» против убийцы чемпиона и другие пары 1/4 финала Кубка английской лиги

Во вторник и среду, 28 и 29 октября, состоялись матчи четвертого раунда Кубка английской лиги. По завершении данной стадии проведена жеребьевка 1/4 финала.

Кубок лиги. 1/4 финала

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»

«Кардифф» — «Челси»

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»

«Ньюкасл» — «Фулхэм»

Матчи этой стадии состоятся 16 декабря.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл», победивший в финале «Ливерпуль» со счетом 2:1. Титульный поединок нынешнего розыгрыша турнира состоится 22 марта 2026 года.

#футбол
Видео