Во вторник и среду, 28 и 29 октября, состоялись матчи четвертого раунда Кубка английской лиги. По завершении данной стадии проведена жеребьевка 1/4 финала.
Кубок лиги. 1/4 финала
«Арсенал» — «Кристал Пэлас»
«Кардифф» — «Челси»
«Манчестер Сити» — «Брентфорд»
«Ньюкасл» — «Фулхэм»
Матчи этой стадии состоятся 16 декабря.
Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл», победивший в финале «Ливерпуль» со счетом 2:1. Титульный поединок нынешнего розыгрыша турнира состоится 22 марта 2026 года.
