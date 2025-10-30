«Кристал Пэлас» разгромил команду Арне Слота на «Энфилде» в 1/8 финала Кубка английской лиги 3:0. Кризис красных продолжается — что о нем думают в клубе?

Ставка на молодых не сработала

Матч с «Кристал Пэлас» выглядел для «Ливерпуля» хорошим окном возможностей сразу с трех позиций.

Во-первых, у лондонцев тоже кризис: до визита на «Энфилд» они не побеждали четыре матча подряд. Во-вторых, месть: ранее в этом сезоне «Пэлас» уже дважды обыгрывал красных — в матче за Суперкубок и чемпионате. Наконец, простая ротация — впереди у «Ливерпуля» серия из сложнейших встреч с «Астон Виллой», «Реалом» и «Манчестер Сити», и отдых основным футболистам был необходим.

Слот действительно выставил против «Пэлас» преимущественно глубоких резервистов. Молодые Рио Нгумоха, Трей Ньони и Киран Моррисон в полузащите, плюс Федерико Кьеза на острие. Основных игроков «Ливерпуля» не было даже в запасе, зато они наблюдали за матчем с трибун.

В итоге эксперимент дорого обошелся красным — они второй раз подряд пропустили два мяча в первом тайме, остались в меньшинстве во втором и потерпели крупное поражение. И все это без малейшего шанса на успех — по xG (ожидаемым голам) и другим основным метрикам «КП» значительно превзошел хозяев.

Антирекорды

Результаты «Ливерпуля» и до матча с «Кристал Пэлас» выглядели тоскливо, но теперь это просто боль.

Шесть поражений в семи последних матчах — по данным Opta, ни одна команда из топ-лиг не проигрывала так много с конца сентября. Красные — худшие в Европе прямо сейчас.

Но это еще не все. «Ливерпуль» впервые с осени 1953 года проиграл пять подряд матчей во внутренних турнирах — по итогам того сезона он занял последнее место в высшем дивизионе и вылетел.

Уволят ли Слота?

В «Ливерпуле» умеют работать с публикой и с самого начала кризиса придерживаются тактики «не ныть и не оправдываться».

Арне Слот тоже — накануне матча с «КП» клуб опубликовал на сайте призыв главного тренера не сдаваться и обещание не искать себе алиби: «С нашей стороны оправданий нет. Да, мы осознаем причины и обсудим их, но единственное, чего мы не можем и не будем делать, — это использовать их как оправдание. Наша ответственность — понять, что происходит, и все исправить. Другого варианта нет. Часть этого процесса — ощущать боль. Мы должны переживать из-за таких результатов, как в субботу, когда проиграли «Брентфорду», и использовать эти чувства как топливо для дополнительной мотивации», — написал Слот.

После поражения нидерландец пытался придерживаться тактики. Но не смог: «Причин для поражения не так много. Ни одна из них не оправдание такому количеству неудач. Но в последние недели нам приходилось играть раз в три дня, в том числе после тяжелых матчей в Европе. Если посмотреть на следующую неделю, она тоже будет очень важной. Нам нужно, чтобы было доступно максимально возможное количество игроков. И вы видели, какой состав я сегодня выпустил. Я дал отдохнуть только тем, кто в основном играл на прошлой неделе. Вероятно, у нас не такой глубокий состав, как люди привыкли думать».

Тезис про состав Слот позднее повторил: «В прошлый раз, когда мы играли в Кубке лиги против «Саутгемптона», Джованни Леони получил травму. И у нас не такой большой состав, как может показаться, потому что все внимание было приковано к деньгам, которые мы потратили летом. Люди думают, что у нас 25 игроков, но у нас в основном 20 футболистов, еще и четверо травмированных».

И еще раз: «На данный момент в нашем составе есть только 15 футболистов. Кроме того, этот турнир клуб всегда использовал для того, чтобы в нем играли футболисты из академии. Я счел это правильным решением. Мы и с основным составом не выигрывали у «Кристал Пэлас», — говорил Слот.

У тренера лондонцев Оливера Гласнера свое мнение по вопросу: «Выпустить такой состав — это решение Слота, меня оно не волнует. Джо Гомес играл за Англию, Ватару Эндо — за Японию, Кьеза — за Италию, Алексис Макаллистер выигрывал чемпионат мира. Это была очень хорошая команда, и это был «Ливерпуль». Например, я не был так хорош, чтобы за него играть. Может, это и не самый сильный состав, но очень крепкий», — заявил Гласнер.

Мысли тренера «КП» выглядят логично — но согласны ли с ним боссы «Ливерпуля» и что они планируют делать со Слотом? Пока неизвестно. До кубковой игры все авторитетные источники, включая инсайдера Фабрицио Романо, утверждали, что Арне в безопасности. Учитывая, что красных возглавляют далеко не самые импульсивные люди, вряд ли еще одно поражение что-то изменит.

Однако впереди у «Ливерпуля» матчи с «Астон Виллой», «Реалом» и «Манчестер Сити». И здесь, похоже, позиции Слота могут серьезно пошатнуться.