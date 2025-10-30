Команда «Ауда» в среду во второй раз в своей истории завоевала Кубок Латвии и обеспечила участие в квалификации Лиги конференций УЕФА следующего сезона, пишет ЛЕТА.

В финальном матче, который прошёл на стадионе «Сконто», «Ауда» со счётом 2:1 (1:1) обыграла нынешнего чемпиона Латвии — команду «Riga».

Голы за «Ауду» забили Джексон Кенью и Эдуард Дашкевич, а в составе «Riga» отличился Марко Регжа.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте Дашкевич после повторной попытки прострелил мяч в штрафную, где его получил Кенью, который точным ударом отправил мяч в ворота. На 39-й минуте «Riga» сравняла счёт — после штрафного Антони Контрерас головой скинул мяч Регже, который установил 1:1.

Победный гол был забит на 77-й минуте после контратаки: Кемело Нгена отдал передачу Дашкевичу, который ворвался в штрафную и с правой ноги точно пробил в дальний угол, поразив ворота своей бывшей команды.

В последней минуте компенсированного времени Карл Васом нарушил правила в штрафной против Кадера Коне, однако пенальти не был назначен, так как до этого был зафиксирован фол со стороны игрока «Ауды».

«Riga» — двукратный обладатель Кубка Латвии, выиграв трофей в 2018 и 2023 годах. «Ауда» впервые победила в турнире в 2022 году.

В прошлом году обладателями Кубка стали футболисты RFS (РФШ), которые в финале в дополнительное время обыграли «Ауду» со счётом 4:2.

С начала розыгрыша Кубка Латвии в 1936 году трофей завоёвывали 39 разных клубов, а с момента восстановления независимости страны — 13 различных команд.