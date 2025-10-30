Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Роналду снова остался без титула: он проиграл уже 13 трофеев за три года в «Аль-Насре» 0 122

Спорт
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Роналду снова остался без титула: он проиграл уже 13 трофеев за три года в «Аль-Насре»

«Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» в 1/8 финала Кубка Короля — 1:2. Это означает, что Криштиану Роналду вновь остался без серьезного трофея — их у него в Саудовской Аравии еще не было.

Торжество Бензема

Для «Аль-Насра» матч Кубка Короля начался плохо — уже на 15-й минуте счет открыл нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

На 30-й минуте хозяевам удалось сравнять — отличился форвард Габриэл Анжело. Но уже на 45+2-й минуте гости снова вышли вперед благодаря голу Уссема Ауара.

На 49-й минуте «Аль-Иттихад» остался в меньшинстве, но «Аль-Наср» не сумел дожать соперника. Роналду, который провел на поле весь матч, нанес по воротам соперника всего один удар.

Особые счеты

Само собой, «Аль-Иттихад» был счастлив оставить команду португальца без шанса на очередной трофей. Но больше всех был доволен Бензема — у него с Криштиану «особые» отношения, что в очередной раз подтвердилось после игры.

Француз опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он запечатлен после забитого мяча на фоне размытого Роналду — подчеркнул, кого считает главным.

Сам Роналду поступил по-капитански — после матча призвал команду не опускать руки. «Мы стоим с высоко поднятыми головами, учимся и движемся вперед вместе», — заявил португалец.

Какое-то проклятье

Кубок Короля — уже 13-й трофей, который Роналду проиграл в «Аль-Насре», и второй в этом сезоне. Звучит жутковато, но за почти три года в Саудовской Аравии португалец не выиграл вообще ничего значимого — только полутоварищескую Арабскую Лигу чемпионов в 2023 году.

Роналду в принципе уже подзабыл, что такое поднимать трофей над головой в клубном футболе.

Последний раз он делал это еще в Италии — в составе «Ювентуса» завоевал Кубок страны. С тех пор была сплошная засуха и в «Манчестер Юнайтед», и в Саудовской Аравии. И только сборная Португалии стала отдушиной — вместе с ней Криштиану выиграл Лигу наций-2024/25.

Пока у Роналду есть время исправить плачевную ситуацию с клубными трофеями — летом он продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. Сейчас команда мчит за чемпионством (выбили 18 из 18 очков на старте) — может, хотя бы в этот раз получится.

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что творится с «Ливерпулем»?
Изображение к статье: «Арсенал» против убийцы чемпиона и другие пары 1/4 финала Кубка английской лиги
Изображение к статье: Футболисты «Ауды» завоевали Кубок Латвии и путёвку в Лигу конференций
Изображение к статье: 10-кратная чемпионка мира по биатлону подозревается в краже денег и личных вещей у подруг по сборной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео