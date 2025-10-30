«Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» в 1/8 финала Кубка Короля — 1:2. Это означает, что Криштиану Роналду вновь остался без серьезного трофея — их у него в Саудовской Аравии еще не было.

Торжество Бензема

Для «Аль-Насра» матч Кубка Короля начался плохо — уже на 15-й минуте счет открыл нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

На 30-й минуте хозяевам удалось сравнять — отличился форвард Габриэл Анжело. Но уже на 45+2-й минуте гости снова вышли вперед благодаря голу Уссема Ауара.

На 49-й минуте «Аль-Иттихад» остался в меньшинстве, но «Аль-Наср» не сумел дожать соперника. Роналду, который провел на поле весь матч, нанес по воротам соперника всего один удар.

Особые счеты

Само собой, «Аль-Иттихад» был счастлив оставить команду португальца без шанса на очередной трофей. Но больше всех был доволен Бензема — у него с Криштиану «особые» отношения, что в очередной раз подтвердилось после игры.

Француз опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он запечатлен после забитого мяча на фоне размытого Роналду — подчеркнул, кого считает главным.

Сам Роналду поступил по-капитански — после матча призвал команду не опускать руки. «Мы стоим с высоко поднятыми головами, учимся и движемся вперед вместе», — заявил португалец.

Какое-то проклятье

Кубок Короля — уже 13-й трофей, который Роналду проиграл в «Аль-Насре», и второй в этом сезоне. Звучит жутковато, но за почти три года в Саудовской Аравии португалец не выиграл вообще ничего значимого — только полутоварищескую Арабскую Лигу чемпионов в 2023 году.

Роналду в принципе уже подзабыл, что такое поднимать трофей над головой в клубном футболе.

Последний раз он делал это еще в Италии — в составе «Ювентуса» завоевал Кубок страны. С тех пор была сплошная засуха и в «Манчестер Юнайтед», и в Саудовской Аравии. И только сборная Португалии стала отдушиной — вместе с ней Криштиану выиграл Лигу наций-2024/25.

Пока у Роналду есть время исправить плачевную ситуацию с клубными трофеями — летом он продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. Сейчас команда мчит за чемпионством (выбили 18 из 18 очков на старте) — может, хотя бы в этот раз получится.