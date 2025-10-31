39-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой» (4:1) и снова вписал свое имя в историю.

Малкин принял участие в голе Бенжамина Киндела и довел свои показатели сезона-2025/26 до 17 (3+14) очков — это лучший результат среди игроков в возрасте 39 лет за первые 12 матчей сезона за последние 55 лет и повторение второго показателя в истории лиги.

Малкин повторил достижение Жана Беливо (17, сезон-1970/71), обойдя результаты Александра Овечкина (16, 2024/25) и Горди Хоу (16, 1967/68).