Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

НХЛ. Евгений Малкин эпично обошел Александра Овечкина и Горди Хоу. Такого не видели в сильнейшей лиге планеты 55 лет 0 482

Спорт
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: НХЛ. Евгений Малкин эпично обошел Александра Овечкина и Горди Хоу. Такого не видели в сильнейшей лиге планеты 55 лет

39-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой» (4:1) и снова вписал свое имя в историю.

Малкин принял участие в голе Бенжамина Киндела и довел свои показатели сезона-2025/26 до 17 (3+14) очков — это лучший результат среди игроков в возрасте 39 лет за первые 12 матчей сезона за последние 55 лет и повторение второго показателя в истории лиги.

Малкин повторил достижение Жана Беливо (17, сезон-1970/71), обойдя результаты Александра Овечкина (16, 2024/25) и Горди Хоу (16, 1967/68).

Читайте нас также:
#хоккей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Ювентус» определился с главным тренером
Изображение к статье: «Атланта» с Порзиньгисом переиграла «Бруклин»
Изображение к статье: Что творится с «Ливерпулем»?
Изображение к статье: Роналду снова остался без титула: он проиграл уже 13 трофеев за три года в «Аль-Насре»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео