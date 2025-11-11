«Ливерпуль» направил запрос в судейский корпус Англии (PGMOL) для разъяснения ситуации с отменой гола Вирджила ван Дейка в матче 11-го тура английской премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3), сообщает ESPN.

На 38-й минуте встречи ван Дейк после подачи с углового головой отправил мяч в сетку ворот «Манчестер Сити» и сравнял счет (1:1). Однако арбитр Крис Кавана при помощи VAR отменил гол, посчитав, что защитник Эндрю Робертсон, находившийся в офсайде, своими движениями мешал вратарю.

В «Ливерпуле» же полагают, что ни один из критериев правила об определении положения офсайда, необходимых для отмены гола, не был соблюден.

После 11 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.