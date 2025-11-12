На прошлой неделе ATP официально объявила, что в календаре появится новый турнир серии «мастерс», который будет принимать Саудовская Аравия.

Для страны это еще один шаг к расширению влияния как на теннис, так и на мировой спорт в целом. Спортсмены хоть и жалуются на перегруженный календарь, но при этом готовы ехать играть даже на знойных кортах ради огромных призовых.

Беспрецедентное решение

Серия «мастерсов» появилась в 1990 году вместе с ATP, и с тех пор количество турниров никогда не менялось. Да, места проведения соревнований категории ATP-1000 несколько раз переносили.

Последняя корректировка случилась в 2008-м, когда лицензию Гамбурга передали Шанхаю. Но «тысячников», которые стоят всего на одну ступень ниже самой престижной четверки соревнований «Большого шлема», всегда было девять.

Казалось, что действующая система еще долго будет оставаться неизменной. Однако, когда в прошлом году пошли слухи, что саудиты хотят получить десятый «мастерс», все восприняли эту информацию всерьез. Негативно встретила инсайды австралийская федерация тенниса, ведь новый мужской «тысячник» могут поставить на начало года.

«У Tennis Australia есть действующее соглашение с ATP и WTA о проведении United Cup на первой календарной неделе, которое действует до 2029 года с возможностью продления. Открытый чемпионат Австралии передвинуть нельзя. Поэтому турнир в другом регионе с восьмичасовой разницей во времени на расстоянии 15 часов перелета и с другими климатическими условиями будет очевидно разрушительным для игроков, которые готовятся к «Большому шлему», — говорилось в заявлении.

В ATP тогда уверяли, что в ближайшие три года новых «мастерсов» не будет, но дальше — все возможно. «Если это и произойдет, то не раньше 2028-го, поскольку нужно время на развитие инфраструктуры. На остальных «мастерсах» это не отразится, поскольку у них есть 30-летняя гарантия категории, — объяснял глава ассоциации Андреа Гауденци. — Мы открыты к пожеланиям саудовцев и к ним прислушиваемся, потому что они хотят инвестировать в теннис и нам помогать. Мы хотим строить мосты, а не барьеры. Когда я впервые играл в Дубае и Дохе в 1990-х, все было по-другому, но они добились значительного прогресса. Саудовская Аравия тоже стремится к переменам».

Гауденци не обманул. На три года в серии изменений не будет, а первый «мастерс» в Саудовской Аравии состоится в 2028 году.

Игроки рады

Сумма, которую заплатили саудиты за новую лицензию, не разглашается. Также неизвестно, в каком городе и в какое время будут проводить десятый «мастерс». Сообщается, что он появится в календаре в начале года. Вероятнее всего, будут освобождать место в феврале. Сейчас в этом месяце проводятся два крупных турнира категории ATP-500 на Ближнем Востоке — в Дубае и Дохе. Но явно каким-то городам придется пострадать от нового «тысячника».

Игроки, которые все чаще жалуются на усталость, надеются, что ради нового супертурнира ATP разгрузит календарь, а саму возможность выступать в Саудовской Аравии воспринимают позитивно.

«Если они пообещают, что на деньги от десятого «мастерса» они выкупят лицензии на турниры и таким образом сократят сезон, — это будет отлично для игроков. Если сезон станет короче на три-четыре недели и нам не придется играть до конца ноября или даже начала декабря, то идея замечательная, — комментировал сделку Александр Зверев. — В Саудовской Аравии мне нравится, получил огромное удовольствие от пребывания там. Эта страна многое делает для спорта».

Саудиты совместно с ATP пока делают осторожные шаги. Новый «мастерс», в отличие от других, не будет обязательным для участия, поэтому за его пропуск санкции игрокам не грозят. В сетке по сравнению с большинством турниров этой категории будет не 96 теннисистов, а 56, как сейчас на «мастерсах» в Монте-Карло и Париже.

Щедрые саудиты

Радость теннисистов от еще одного «мастерса» связана не только с потенциальной разгрузкой календаря, но и новой возможностью хорошо заработать. В Саудовской Аравии не скупятся на призовые.

С прошлого года в Эр-Рияде проходит выставочный турнир «Шлем шести королей». Проводят его ближе к концовке сезона, в октябре, когда у игроков накопилась усталость. Тем не менее топовые теннисисты неизменно стараются на него приезжать. А ведь очков в рейтинг на «Шлеме шести королей» не получают. Дело, конечно же, в деньгах.

Нынешней осенью, как и прошлой, победитель турнира в Саудовской Аравии Янник Синнер за три матча заработал 6 миллионов долларов. Проведший всего одну часовую встречу Александр Зверев в Эр-Рияде получил чек на полтора миллиона долларов (по 25 424 доллара за каждую минуту на корте).

Помимо «Шлема шести королей», Саудовская Аравия с нынешнего сезона принимает женский Итоговый турнир. Соглашение рассчитано на три года. Победительница WTA Finals-2025 Елена Рыбакина под конец года положила себе на счет 5 миллионов 235 долларов США — это рекордные призовые для женского тура. Контракт c WTA на проведение женских Итоговых турниров рассчитан на три года.

И это еще не все большие теннисные покупки саудитов. Если вы заглянете в мужской и женский рейтинги на сайтах ассоциаций, то увидите в заголовке три заглавные буквы: PIF ATP/WTA Rankings. PIF — это Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания стала первым в истории титульным спонсором теннисных рейтингов.

Сейчас Саудовскую Аравию уже можно назвать представителем топ-5 ведущих стран по степени влияния на мировой теннис. Их опережает по количеству крупных турниров только США, да и с натяжкой — Франция с «мастерсом» в Париже и «мейджором» «Ролан Гаррос». Конечно, у Австралии и Великобритании еще остаются турниры «Большого шлема», но сильно больше они предложить не могут. Плюс есть могущественный Китай с «тысячниками».

Такими темпами Саудовская Аравия может от многих нынешних лидеров убежать далеко вперед и лет через пять купить себе пятый турнир «Большого шлема», хоть сейчас это выглядит нереальным.