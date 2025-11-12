Baltijas balss logotype
Месси: не хочу быть обузой для сборной Аргентины на ЧМ-2026 0 220

Спорт
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Месси: не хочу быть обузой для сборной Аргентины на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о своём участии в чемпионате мира 2026 года.

«Я не хочу быть обузой. Хочу чувствовать себя в хорошей физической форме, быть уверенным, что помогу команде и внесу свой вклад. У нас будет несколько матчей перед чемпионатом мира, и нужно будет смотреть, готов ли я быть на том уровне, на котором хочу», — приводит слова Месси Sport.es.

ЧМ-2026 впервые в истории пройдёт в трёх странах – турнир примут Канада, Мексика и США. В соревнованиях примут участие 48 сборных, в числе которых национальная команда Аргентины.

Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2022 года. В составе сборной Аргентины он сыграл 195 матчей и забил 114 мячей.

#футбол
Оставить комментарий

Видео