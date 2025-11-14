Сегодня, 14 ноября, состоялся матч в группе Бьорна Борга в рамках Итогового турнира ATP между Янником Синнером (Италия, вторая ракетка мира) и Беном Шелтоном (США, пятая).

Встреча завершилась победой итальянца с результатом 6:3, 7:6 (6:3).

Продолжительность встречи на корте в Турине (Италия) составила 1 час 34 минуты. За это время Синнер выполнил 11 эйсов и реализовал 2/4 брейк-пойнтов. Шелтон, в свою очередь, выполнил шесть подач навылет и допустил две двойные ошибки.

Янник Синнер квалифицировался в полуфинал Итогового турнира. Завтра, 15 ноября, итальянец сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором. Бен Шелтон потерпел три поражения на турнире.