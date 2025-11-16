Baltijas balss logotype
Янник Синнер с рекордным показателем стал первым финалистом Итогового турнира АТП-2025 0 110

Спорт
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Янник Синнер с рекордным показателем стал первым финалистом Итогового турнира АТП-2025

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер в рамках полуфинального матча Итогового турнира АТП-2025 в Турине (Италия) одержал победу над седьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором со счетом 7:5, 6:2.

Матч продлился 1 час и 53 минуты.

Синнер оформил семь эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из 13 возможных. Де Минор совершил восемь подач навылет, допустил две двойных и не сумел реализовать ни одного брейк-поинта с четырех попыток.

Синнер стал третьим игроком с 1970 года, который в одном сезоне дошел до финалов всех четырех турниров «Большого шлема» и итогового турнира. Ранее это удавалось Роджеру Федереру (2006-07) и Новаку Джоковичу (2015, 2023). Итальянец — самый молодой среди них.

В финальном матче Янник Синнер сыграет против победителя второго полуфинала Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

#теннис #спорт
Оставить комментарий

