Команда Томаса Тухеля сыграла на ноль во всех 8 матчах квалификации ЧМ-2026.
Первой подобное удалось сборной Югославии, не пропустившей в 4 играх отбора ЧМ-1954.
Читайте нас также:
Команда Томаса Тухеля сыграла на ноль во всех 8 матчах квалификации ЧМ-2026.
Первой подобное удалось сборной Югославии, не пропустившей в 4 играх отбора ЧМ-1954.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.
Оставить комментарий