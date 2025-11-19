Baltijas balss logotype
ЧМ-2026. Дик Адвокат вывел сборную Кюрасао в финальный турнир. Известны 42 из 48 участников мундиаля 0 197

Спорт
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЧМ-2026. Дик Адвокат вывел сборную Кюрасао в финальный турнир. Известны 42 из 48 участников мундиаля

В ночь на 19 ноября определились еще три участника ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Ими стали сборные Кюрасао, Панамы и Гаити.

Таким образом, полный список известных участников ЧМ-2026 теперь выглядит так: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Шотландия, Австрия, Бельгия, Кюрасао, Панама и Гаити.

Отметим, что сборная Кюрасао совершила историческое достижение, став самой маленькой страной, когда-либо выходившей на чемпионат мира.

Островное государство, где проживает всего 156 тысяч человек, превзошло рекорд Исландии и впервые получило путевку на главный футбольный турнир планеты. Важную роль в этом успехе сыграл голландский специалист Дик Адвокат. Он возглавил сборную Кюрасао в январе 2024 года.

Ключевой стала игра 6-го тура отборочного турнира КОНКАКАФ со сборной Ямайки. Встреча прошла в столице Ямайки Кингстоне и завершилась вничью 0:0. Этот результат напрямую вывел национальную команду Кюрасао на ЧМ-2026.

#футбол #спорт
Оставить комментарий

