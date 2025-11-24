Baltijas balss logotype
Лионель Месси повторил рекорд Пушкаша прошлого века 0 185

Спорт
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лионель Месси повторил рекорд Пушкаша прошлого века

В ночь с 23 на 24 ноября в Цинциннати (США) завершился матч 1/4 финала плей-офф МЛС между клубами «Цинциннати» и «Интер Майами». Матч закончился разгромной победой «цапель» со счетом 4:0. Их капитан и лидер Лионель Месси отметился по ходу встречи голом и тремя голевыми передачами и стал лучшим ассистентом в истории футбола.

После этого матча на счету именитого аргентинца стало 404 результативные передачи за карьеру — это повторение лучшего показателя по ассистам, который принадлежал легендарному венгерскому нападающему Ференцу Пушкашу.

Многие источники называют именно такое количество голевых передач у Пушкаша, однако достоверно подтвердить этот результат официальной статистикой или протоколами невозможно, чего не скажешь о достижениях Лионеля.

Таким образом, следующая голевая передача Месси сделает его единоличным лучшим ассистентом в истории футбола.

#футбол #история #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

