Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хаби Алонсо может уйти из «Реала» и возглавить «Ливерпуль» 0 147

Спорт
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хаби Алонсо может уйти из «Реала» и возглавить «Ливерпуль»

Позиции Хаби Алонсо в мадридском «Реале» становятся все более шаткими. По слухам, в команде нарастает недовольство отдельных игроков своим главным тренером, сообщает indykaila New.

Так, вчера стало известно, что Винисиус отказывается продлевать контракт с «Реалом» из-за конфликта с Алонсо. Ранее испанские СМИ писали, что отношения между тренером и игроками оставляют желать лучшего — футболисты не принимают некоторые тактические решения Хаби. В последних трех матчах «Реал» не одержал ни одной победы.

По данным источника, Хаби Алонсо готов занять место главного тренера «Ливерпуля», если клуб обратится к нему. Генеральный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс давно высоко оценивает Алонсо и рассматривал его как одного из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу после объявления о его уходе. Однако тогда Алонсо предпочел предложение «Реала» и отклонил вариант с возвращением на «Энфилд».

У Арне Слота теперь есть время до января, чтобы исправить неудачные результаты команды. Если ситуация не изменится, то не исключено, что Алонсо все-таки окажется в премьер-лиге — уже в роли главного тренера. Также сообщается, что в случае ухода Алонсо руководство «Реала» может вернуть Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Читайте нас также:
#футбол #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рад, что есть возможность провести прощальный матч за сборную - Бертанс
Изображение к статье: Лионель Месси повторил рекорд Пушкаша прошлого века
Изображение к статье: Остапенко сохранила место в рейтинге WTA, Семенистая потеряла три позиции
Изображение к статье: Подобной агрессии в Латвии за 28 лет судейства я ещё не видел - один из лучших арбитров страны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео