Так, вчера стало известно, что Винисиус отказывается продлевать контракт с «Реалом» из-за конфликта с Алонсо. Ранее испанские СМИ писали, что отношения между тренером и игроками оставляют желать лучшего — футболисты не принимают некоторые тактические решения Хаби. В последних трех матчах «Реал» не одержал ни одной победы.

По данным источника, Хаби Алонсо готов занять место главного тренера «Ливерпуля», если клуб обратится к нему. Генеральный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс давно высоко оценивает Алонсо и рассматривал его как одного из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу после объявления о его уходе. Однако тогда Алонсо предпочел предложение «Реала» и отклонил вариант с возвращением на «Энфилд».

У Арне Слота теперь есть время до января, чтобы исправить неудачные результаты команды. Если ситуация не изменится, то не исключено, что Алонсо все-таки окажется в премьер-лиге — уже в роли главного тренера. Также сообщается, что в случае ухода Алонсо руководство «Реала» может вернуть Зинедина Зидана на пост главного тренера.