В среду, 26 ноября, прошёл 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из центральных матчей тура «Арсенал» одержал победу над «Баварией» со счётом 3:1.

После успеха «канониров» коэффициент на итоговый триумф заметно снизился, что позволило лондонскому клубу закрепиться на первом месте среди претендентов на титул. По оценке аналитиков, ставка на победу команды теперь предлагается за 4,50, тогда как ранее она оценивалась в 5,70. Такой сдвиг отражает текущую форму коллектива и его позицию в турнирной ситуации.

«ПСЖ» удерживает вторую строчку с коэффициентом 6,50. Парижане считаются самой резульативной командой общего этапа с 19-ю забитыми мячами. «Бавария», несмотря на то, что потерпела первое поражение в текущем сезоне, остаётся в тройке лидеров — её шансы оценены коэффициентом 7,00.

На фоне перестановок наиболее ярко выделяется динамика вокруг «Ливерпуля». После крупного поражения от «ПСВ» (1:4) вероятность триумфа мерсисайдцев упала, и коэффициент на их победу поднялся до 12,00, что вывело команду за пределы топ-5.

В число основных преследователей входят «Реал» с коэффициентом 9,00, а также «Барселона» и «Манчестер Сити», чьи шансы оценены на уровне 10,00. Чуть ниже располагаются «Челси» — 17,00 и «Интер» — 25,00. Замыкают первую десятку «Атлетико» и «Ньюкасл», у которых равные котировки — 35,00.