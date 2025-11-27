Baltijas balss logotype
Хет-трик Мбаппе за 29 минут стал третьим по скорости в истории Лиги чемпионов 0 115

Спорт
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хет-трик Мбаппе за 29 минут стал третьим по скорости в истории Лиги чемпионов
ФОТО: пресс-фото

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и мадридским «Реалом» (3:4) форвард «сливочных» Килиан Мбаппе отметился четырьмя забитыми мячами. А его первые три гола, забитые до 29-й минуты поединка, позволили ему войти в историю этого соревнования.

Хет-трик, оформленный за 29 минут, стал третьим по скорости для любого игрока в истории ЛЧ после результата форварда «Милана» Марко Симоне, трижды отличившегося за 24 минуты в игре с «Русенборгом» в сентябре 1996 года, а также достижения нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в поединке с «Ред Булл Зальцбург» в марте 2022 года — поляк забил трижды за 23 минуты.

Благодаря покеру Килиан Мбаппе возглавил гонку бомбардиров в текущем сезоне Лиги чемпионов — у француза 9 забитых мячей, тогда как у ближайшего преследователя Виктора Осимхена из «Галатасарая» на счету 6 голов.

#футбол #спорт #лига чемпионов
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

