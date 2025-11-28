«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно может расстаться с 11 игроками, сообщает The Sun.

По данным источника, в клубе намерены освежить состав и освободить средства для подписания новых футболистов.

«МЮ» могут покинуть вратарь Алтай Байындыр, защитники Харри Магуайр и Тайрелл Маласия, полузащитники Бруну Фернандеш, Кобби Мейну, Мануэль Угарте, Каземиро, Джейдон Санчо (арендован «Астон Виллой»), нападающие Маркус Рэшфорд (арендован «Барселоной»), Расмус Хейлунд (арендован «Наполи») и Джошуа Зиркзее.

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У команды 18 очков после 12 матчей.