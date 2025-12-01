Мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 1:1.
Счет открыл Аззедин Оунахи на 45-й минуте, гости сравняли его 67-й — пенальти реализовал Килиан Мбаппе.
Это уже третья ничья «сливочных» подряд во внутреннем первенстве, команда Хаби Алонсо с 33 очками занимает второе место в таблице, отставая от «Барселоны» на один балл. У «Жироны» 12 очков и 18-я строчка.
Жирона — Реал — 1:1
Голы: 1:0 — Оунахи (45). 1:1 — Мбаппе (67, с пенальти).
Результаты дня:
Реал Сосьедад — Вильярреал — 2:3
Севилья — Бетис — 0:2
Сельта — Эспаньол — 0:1
Оставить комментарий