Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыта стоимость iPhone 17 0 602

Техно
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Изображение: MacRumors.com

Изображение: MacRumors.com

JPMorgan: iPhone 17 будет стоить $799, новый iPhone 17 Air — 949 долларов.

Стоимость как минимум двух новых смартфонов Apple останется на прежнем уровне. Об этом говорится в аналитической записке JPMorgan, с которой ознакомилось профильное издание 9to5Mac.

Специалисты компании заявили, что новый iPhone 17 будет доступен за 799 долларов (64 тысячи рублей) — во столько же оценен iPhone 16. Флагманский и самый дорогой аппарат серии iPhone 17 Pro Max будет стоить столько же, сколько и iPhone 16 Pro Max — 1199 долларов (97 тысяч рублей).

Из раскрытых JPMorgan материалов следует, что Apple поднимет цены на iPhone 17 Pro, который обойдется в 1099 долларов (89 тысяч рублей). Девайс будет стоить на 100 долларов (8 тысяч рублей) дороже, чем iPhone 16 Pro. Однако гаджет получит накопитель, увеличенный до 256 гигабайт. Новый iPhone 17 Air, который заменит модель 16 Plus, будет стоить 949 долларов (76 тысяч рублей), или на 50 долларов (4 тысячи рублей) дороже предшественника. При этом авторы отчета допускают, что Apple может и не поднимать цену 17 Air относительно 16 Plus.

В заключении аналитики JPMorgan оценили повышение цен на iPhone в 2025 году как умеренное. В середине августа инсайдер под ником Instant Digital так же предсказывал, что iPhone 17 Pro подорожает относительно iPhone 16 Pro на 50 долларов.

Apple проведет презентацию iPhone 17 9 сентября. Кроме новых смартфонов IT-гигант должна представить еще несколько устройств и выпустить новые версии операционных систем (ОС).

Читайте нас также:
#iphone
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 3730
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 114
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 880
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 287

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 21
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 21
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 273
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 67
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 47
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 68
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 21
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 21
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 273

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео