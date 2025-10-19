Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии 1 1372

Техно
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии
ФОТО: Youtube

ABC: ученые нашли новые виды бактерий, убивших армию Наполеона в России.

Ученые нашли два новых вида бактерий, которые способствовали уничтожению армии Наполеона Бонапарта в 1812 году. Об этом пишет испанская газета ABC.

Образцами для изучения послужили останки солдат, которых обнаружили в братской могиле в Вильнюсе еще в 2001 году. Согласно ученым, каждое из 13 осмотренных тел было поражено боррелией возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C). Эти бактерии передаются кровососущими паразитами, в частности вшами.

До недавнего времени историки предполагали, что большую часть наполеоновской армии, отступавшей из России, погубили сыпной тиф и окопная лихорадка. Однако доказательств этому не было. Их не нашли и в ходе недавних исследований.

Выяснилось, что к 1812 году паратиф был давно задокументирован как заболевание. Его симптомы включают головную боль, сыпь, слабость, потерю аппетита, диарею, запор, колики и рвоту. Предполагается, что паратиф не упоминался ни в одном из официальных документов, описывающих военную кампанию 1812 года из-за специфического проявления. Инфекция могла просто остаться незамеченной на фоне других.

Читайте нас также:
#наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го октября

    Информационная помойка.

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
На Титане - спутнике Сатурна, органические вещества выживают в метановых ливнях
Изображение к статье: Космонавты еще не скоро доберутся до этого неприятного местечка. Иконка видео
Цены пошли вверх: игровые консоли снова подорожали
Изображение к статье: Цены пошли вверх: игровые консоли снова подорожали
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Изображение к статье: На Солнце с интервалом в несколько часов сгорели две кометы
На Солнце с интервалом в несколько часов сгорели две кометы 152
Изображение к статье: WhatsApp вводит ограничение на количество сообщений. Что это значит для пользователей?
WhatsApp вводит ограничение на количество сообщений. Что это значит для пользователей? 519
Изображение к статье: Wikipedia в опасности: основатели сайта жалуются, что ИИ отбирает читателей
Wikipedia в опасности: основатели сайта жалуются, что ИИ отбирает читателей 68
Изображение к статье: Ученые фиксируют тревожные изменения в поведении птиц - грядут разрушительные последствия
Ученые фиксируют тревожные изменения в поведении птиц - грядут разрушительные последствия 573

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 12
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 43
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 179
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 46
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 135
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 150
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 12
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 43
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 179

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео