Ученые нашли два новых вида бактерий, которые способствовали уничтожению армии Наполеона Бонапарта в 1812 году. Об этом пишет испанская газета ABC.

Образцами для изучения послужили останки солдат, которых обнаружили в братской могиле в Вильнюсе еще в 2001 году. Согласно ученым, каждое из 13 осмотренных тел было поражено боррелией возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C). Эти бактерии передаются кровососущими паразитами, в частности вшами.

До недавнего времени историки предполагали, что большую часть наполеоновской армии, отступавшей из России, погубили сыпной тиф и окопная лихорадка. Однако доказательств этому не было. Их не нашли и в ходе недавних исследований.

Выяснилось, что к 1812 году паратиф был давно задокументирован как заболевание. Его симптомы включают головную боль, сыпь, слабость, потерю аппетита, диарею, запор, колики и рвоту. Предполагается, что паратиф не упоминался ни в одном из официальных документов, описывающих военную кампанию 1812 года из-за специфического проявления. Инфекция могла просто остаться незамеченной на фоне других.