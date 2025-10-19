Baltijas balss logotype
Wikipedia в опасности: основатели сайта жалуются, что ИИ отбирает читателей 0 68

Техно
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Wikipedia в опасности: основатели сайта жалуются, что ИИ отбирает читателей

Также выяснилось, что большую часть трафика Wikipedia обеспечивали боты.

Последний оплот полностью человеческого контента в интернете Wikipedia теряет посетителей. По данным Wikimedia Foundation, количество посещений Wikipedia людьми за год упало на 8%.

Как рассказал Маршалл Миллер из фонда, падение трафика заметили после обновления системы, которая отличает людей от ботов. Выяснилось, что необычно высокий трафик в мае и июне на самом деле обеспечивали боты, обученные обходить фильтры.

Миллер объясняет, что причина не только в этом. Всё больше людей получают ответы напрямую из чат-ботов и соцсетей, не заходя на Wikipedia.

Современные поисковики уже умеют показывать структурированный ответ на запрос прямо на странице поиска. При этом молодая аудитория вообще предпочитает искать информацию в коротких видео на TikTok или YouTube Shorts.

Миллер говорит, что фонд не против новых способов получения знаний, ведь даже если люди не посещают сайт напрямую, материалы Wikipedia всё равно лежат в основе многих ответов ИИ. Но чем меньше людей заходит на сайт, тем меньше волонтёров редактируют статьи и тем меньше пожертвований приходит на поддержание проекта:

"Когда люди перестают осознавать, откуда берётся информация, уменьшается и желание поддерживать тех, кто её создаёт".

Поэтому Wikimedia Foundation призывает компании, использующие контент Wikipedia, поощрять пользователей переходить на сайт. Организация уже разрабатывает новую систему маркировки контента и ищет добровольцев, которые помогут привлечь новых читателей.

#искусственный интеллект #интернет
