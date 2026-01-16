Baltijas balss logotype
На Солнце образовалась крупная корональная дыра необычной формы 0 177

Техно
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скриншот

Скриншот

На Солнце обнаружили корональную дыру в виде цифры один.

На Солнце заметили крупную корональную дыру с необычной формой, напоминающую перевернутую цифру 1. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии в своем Telegram-канале.

«Напоминает огромную перевернутую цифру "1", хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть», — говорится в публикации.

Уточняется, что высота дыры составляет около миллиона километров. По данным лаборатории, корональные дыры на Солнце начали чаще появляться с первых месяцев 2025 года после пика солнечной активности.

Ранее астроном Ави Леб заявил, что у облака вокруг кометы 3I/ATLAS, которую называют космическим кораблем, замечена новая аномалия. По его словам, мелкие частицы под влиянием давления радиации с Солнца, как правило, формируют кометный хвост, а облако вокруг 3I/ATLAS сформировано сравнительно крупными пылевыми частицами, из-за чего у кометы нет типичного хвоста.

#наука #астрономия #солнце #комета #аномалия
Видео