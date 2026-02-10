Baltijas balss logotype
«Инопланетный корабль» оставил странные газы в Солнечной системе 1 625

Техно
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Инопланетный корабль» оставил странные газы в Солнечной системе
ФОТО: Freepik

«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS оставил свои газы в Солнечной системе.

Комета 3I/ATLAS, которая, по некоторым теориям, является инопланетным кораблем, при пролете через Солнечную систему оставила след органических молекул. Об этом сообщает NASA со ссылкой на данные космической миссии SPHEREx.

«Сейчас мы наблюдаем обычный набор материалов, включая органические молекулы, сажу и каменную пыль, которые обычно выбрасываются кометой [при сближении с Солнцем]», — говорится в публикации.

Ученые установили, что солнечное тепло растопило лед на объекте. После с его поверхности начала выделяться смесь химических веществ, которая создала газо-пылевую оболочку — кому. Анализ в 102 инфракрасных диапазонах позволил выяснить, что в выбросах присутствуют соединения, характерные для ранней Солнечной системы.

#космос #астрономия #инопланетяне #комета
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    10-го февраля

    до сих пор – ничто не оставлялo в атмосфере бóльше странных газов, чем – на 22-oм съезде кпcc

    1
    3

