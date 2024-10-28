В «мультиках» показывают, как ежик собирает на колючки грибы, яблоки и листья. А как он потом их снимает, ведь у него короткие лапки? Может, ему ежиха помогает?

Никак, потому что он их там не носит. Бытующее представление, что ежи носят на иголках яблоки и грибы для питания, – это миф, - отвечает кандидат биологических наук Ольга Жеребцова.

Ежи относятся к насекомоядным млекопитающим, и основу их меню обычно составляют различные беспозвоночные животные: дождевые черви, улитки, слизни, жуки и их личинки и т. д. В научной литературе мне не встречались сведения о переносе яблок и грибов на иголках. Не было и описания того, как ежи нацепляют их на свой колючий панцирь. Так что и снимать их ему незачем.

Вообще еж не делает запасов пищи, и у него нет необходимости таскать что-то на своих колючках. Подобрав жучка, он сразу съедает его. А иголки использует исключительно для защиты от хищников, сворачиваясь при необходимости в шар. С какой бы стороны к нему ни кинулся обидчик, он обязательно напорется на иголки.