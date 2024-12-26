Международная ассоциация кошек (TICA) опубликовала топ самых популярных пород кошек по итогам 2024 года. Рейтинг составляли на основании данных о регистрации этих питомцев в ассоциации.

Мейн-кун

На первом месте рейтинга мейн-куны. Кошки этой породы обладают мягким темпераментом. Они дружелюбны и хорошо ладят с детьми. Они умны, как собаки, в меру игривы и при этом не требуют много внимания от владельца: просто будут следовать за вами по пятам или весь день сидеть у вас на коленях.

Темперамент: нежный.

Рост/вес: 7–10 кг, крупнее среднего размера кошки, высота в холке достигает 25–41 см.

Продолжительность жизни: от 12,5 лет.

Окрас: допускается любой окрас кошки, за исключением поинтовых. Наиболее типичными считаются коричневый, оранжевый и серебристый табби. «В последние годы заводчики выводят кошек сплошного окраса: черного, белого или голубого цветов», — уточнили в TICA.

Бенгальская

Бенгальские кошки известны своей экзотической внешностью и общительным, крайне игривым характером. Это очень любознательные и энергичные кошки. Но в то же время они ориентированы на людей. Одними только игрушками вы не отделаетесь. Хозяину придется активно проводить время вместе с питомцем. Бенгальский кот может быть «хорошим мальчиком» и смирно сидеть у владельца на коленях, но только если сам захочет.

Темперамент: игривый.

Рост/вес: самки — около 3,5–5,5 кг, самцы — 5–8 кг. Высота в холке достигает 33–39 см.

Продолжительность жизни: 12-20 лет.

Окрас: коричневый и серебристый табби, пятнистый, мраморный, угольный пятнистый или угольный мраморный.

Рэгдолл

Кошка с пленительно голубыми глазами — так эту породу охарактеризовали в ассоциации.

«Рэгдолл — одна из самых крупных пород в мире кошек. Она хорошо ладит с детьми и другими домашними животными. Название «тряпичная кукла» весьма подходит этой породе, потому что вы сможете носить ее по дому на руках как ребенка», — отмечают в TICA.

Темперамент: любящий.

Рост/вес: самки — 4-6 кг, самцы — 7-10 кг, высота в холке достигает 28–32 см.

Продолжительность жизни: 12–17 лет.

Окрас: рэгдоллы имеют более светлый окрас тела (белый или кремовый) с четким контрастным затемнением на мордочке, конечностях и хвосте.

Британская короткошерстная

Кошки этой породы обладают независимым характером, но очень любвеобильным темпераментом. С людьми, особенно с незнакомцами, они могут проявлять сдержанность. Но после возникновения привязанности британские короткошерстные кошки будут щедры на проявление ласки.

«Коты и кошки этой породы будут отличаться по характеру. Коты будут рады вниманию со стороны всех, в то время как кошки, словно истинные британские леди, будут оставаться более серьезными и требовать надлежащего поведения и этикета по отношению к себе», — отмечают в ассоциации.

Темперамент: аристократичный.

Рост/вес: высота в холке достигает 27–35 см, вес — 4–8 кг.

Продолжительность жизни: 15–19 лет.

Окрас: чаще всего встречаются кошки голубого, лилового окраса и окраса «шиншилла».

Сибирская

От природы очень умная, живая и ласковая кошка, но ее длинная шерсть потребует немалого ухода. Отлично подойдет для семей, готовых еженедельно расчесывать шерсть своего питомца. Но за такую заботу они отплатят сторицей. Игривые по своей природе, они с удовольствием будут гоняться за игрушкой-дразнилкой и следовать за вами по пятам. Но в то же время они достаточно спокойны: если сейчас у владельца нет настроения играть, сибирская кошка настаивать не будет, а с удовольствием пристроится на коленях за просмотром телепередач.

Темперамент: энергичный.

Рост /вес: средний вес сибиряков от 3,5 до 9 кг, высота в холке до 33 см.

Продолжительность жизни: 11–18 лет.

Окрас: однотонный, черепаховый, рисунчатый (мраморный, пятнистый, полосатый тэбби), серебристый, золотистый, белый.