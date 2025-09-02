Как исландцы спасают тупиков: традиция подбрасывать птенцов с утёсов

В Исландии сохраняется традиция, по которой местные жители помогают птенцам тупиков впервые покинуть гнёзда, подбрасывая их с утёсов.

Это происходит на островах Вестманнаэйяр — крупнейшей в мире колонии тупиков, насчитывающей около 830 000 пар птиц.

Обычно птенцы ориентируются по лунному свету, но часто сбиваются на яркие огни городов и забредают вглубь острова, где им угрожает опасность. Каждую ночь спасательные команды и волонтёры ищут таких птенцов, забирают их, а утром аккуратно запускают в полёт с утёсов.

Подбрасывания помогают молодым птицам расправить крылья и отправиться в самостоятельное путешествие к океану. Несмотря на трудности и риски для спасателей, которые нередко получают царапины и ушибы, эта практика ежегодно спасает тысячи птенцов и поддерживает численность уязвимого вида.