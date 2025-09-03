Baltijas balss logotype
Китовые акулы теряют половину численности: что угрожает океанским гигантам 0 345

В мире животных
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Китовые акулы теряют половину численности: что угрожает океанским гигантам

Крупнейшие рыбы планеты — китовые акулы — олицетворяют силу и спокойствие океана, однако их существование оказалось под серьёзной угрозой. За последние 75 лет численность этих гигантов во всём мире сократилась более чем наполовину, а в Индо-Тихоокеанском регионе убыль ещё значительнее.

Основные причины — охота, разрушение среды обитания, столкновения с рыболовными платформами и туристическими судами, а также запутывание в сетях. Восстановление популяции идёт крайне медленно: акулы созревают десятки лет и производят очень мало потомства.

Недавнее исследование в водах Индонезии показало, что 62 % китовых акул имеют шрамы и раны, полученные из-за человеческой деятельности. Чаще всего повреждения связаны с традиционными рыболовными платформами и судами для наблюдения за акулами. Наиболее уязвимы молодые самцы, предпочитающие прибрежные зоны, богатые пищей, в то время как взрослые особи и самки мигрируют в открытый океан.

Учёные призывают изменить конструкцию рыболовных платформ и убирать острые элементы с сетей и лодок, чтобы снизить травматизм среди акул. Эти простые меры способны значительно облегчить их положение.

Охрана китовых акул важна не только для сохранения самого вида: эти рыбы играют ключевую роль в поддержании баланса морских экосистем и обеспечивают средства к существованию жителям прибрежных регионов.

#акулы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

