Птичий туризм растёт, но страны с редкими видами не всегда получают прибыль

В мире животных
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Птичий туризм растёт, но страны с редкими видами не всегда получают прибыль

Когда-то считавшийся нишевым занятием, птичий туризм превратился в глобальное явление и важный двигатель экотуризма, особенно в тропических регионах с богатым разнообразием птиц.

Однако новое исследование учёных из Университета Калифорнии в Санта-Крузе показало: не все страны с редкими и экзотическими видами получают ощутимую выгоду от этого растущего рынка.

Анализ данных сервиса eBird за 2010–2022 годы выявил, что главным фактором привлечения орнитологических туристов является не количество видов, а уровень развития страны, измеряемый индексом человеческого развития (41,4 % вариации). Вторым по значимости оказался показатель разнообразия видов с ограниченным ареалом. Важными остаются инфраструктура, туристические услуги и восприятие безопасности, хотя последний фактор играет относительно небольшую роль.

Среди лидеров роста — Колумбия, где птичий туризм увеличился в 40 раз, а также Южная Африка, Коста-Рика, Мексика и Перу. Напротив, страны с высоким биоразнообразием, такие как Венесуэла и Мадагаскар, не показали значительного роста из-за слабой инфраструктуры и недостаточного продвижения.

Исследователи призывают инвестировать в устойчивый туризм: развивать условия для гидов и местных сообществ, сохранять природные территории и активнее вовлекать жителей в природоохранные инициативы. Такой подход способен сделать птичий туризм не только прибыльным, но и эффективным инструментом сохранения биоразнообразия на долгие годы.

#птицы
Видео