Ара удивили учёных способностью к «имитации третьей стороны»

В мире животных
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Ара удивили учёных способностью к «имитации третьей стороны»

Новое исследование показало, что ара способны к так называемой имитации третьей стороны — они учатся, наблюдая за тем, как другие попугаи взаимодействуют друг с другом, и используют полученную информацию для более быстрого выполнения задач. Ранее считалось, что такое умение свойственно только человеку.

В опытах попугаи наблюдали за действиями других и демонстрировали способность не только повторять движения, но и выбирать их в подходящем контексте.

Это свидетельствует о наличии у ара элементов культурных жестов, а также умении учитывать позицию другого для освоения социально значимых моделей поведения.

Открытие показывает, что этот когнитивный навык, ранее отмеченный лишь у детей, может быть присущ и другим высокоразвитым социальным животным. Он предполагает наличие элементарного механизма принятия чужой перспективы.

#птицы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

