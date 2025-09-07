Baltijas balss logotype
Человек за тысячелетия сделал домашних животных крупнее, а диких — мельче 1 291

В мире животных
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Человек за тысячелетия сделал домашних животных крупнее, а диких — мельче

За последние тысячелетия человеческое вмешательство изменило размеры животных: домашние стали крупнее, а дикие меньше.

К такому выводу пришли ученые из Университета Монпелье (Франция) в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи проанализировали более 81 тыс. костей и зубов с 311 археологических объектов в Средиземноморье. В работе изучались дикие виды — олень, лиса, заяц и кролик, а также домашние — овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи и куры.

Ученые учитывали изменения климата, растительности и влияние человека. В результате они выяснили, что до Средних веков размеры диких и домашних животных изменялись синхронно. Однако за последние 1000 лет траектории разошлись: селекция увеличила домашние виды, а дикие животные уменьшались из-за охоты и утраты среды обитания.

Размер тела оказался чувствительным индикатором изменений в экосистемах, отражая как их устойчивость, так и уязвимость. Полученные данные помогают понять долгосрочное влияние человека на животный мир и могут быть полезны для современных программ по охране природы.

#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • bt
    bory tschist
    7-го сентября

    почему, для сравнения, не сообщается о разницe в размерах мозга, проживающего в странах Балтии про-путинцa и обычного европейца?

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 1
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 5
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 5
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 30
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 33
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 54
