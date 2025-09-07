Человек за тысячелетия сделал домашних животных крупнее, а диких — мельче

За последние тысячелетия человеческое вмешательство изменило размеры животных: домашние стали крупнее, а дикие меньше.

К такому выводу пришли ученые из Университета Монпелье (Франция) в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи проанализировали более 81 тыс. костей и зубов с 311 археологических объектов в Средиземноморье. В работе изучались дикие виды — олень, лиса, заяц и кролик, а также домашние — овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи и куры.

Ученые учитывали изменения климата, растительности и влияние человека. В результате они выяснили, что до Средних веков размеры диких и домашних животных изменялись синхронно. Однако за последние 1000 лет траектории разошлись: селекция увеличила домашние виды, а дикие животные уменьшались из-за охоты и утраты среды обитания.

Размер тела оказался чувствительным индикатором изменений в экосистемах, отражая как их устойчивость, так и уязвимость. Полученные данные помогают понять долгосрочное влияние человека на животный мир и могут быть полезны для современных программ по охране природы.