Немецкие ученые выяснили, что шимпанзе умеют лечиться 0 305

В мире животных
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Шерстяной народец оказался ой как непрост.

Шерстяной народец оказался ой как непрост.

Обезьяны глотают и жуют горькие листья, которые убивают кишечных паразитов.

Исследовательская группа из Оснабрюкского университета (Германия) впервые наблюдала, как шимпанзе прикладывают насекомых на собственные раны и раны своих сородичей. Новые результаты были опубликованы в журнале Current Biology, кратко о них пишет EurekAlert!.

Шимпанзе изучают в национальном парке Лоанго в Габоне под руководством приматолога Тобиаса Дешнера и когнитивного биолога Симоны Пики. Под наблюдением ученых находится сообщество примерно из 45 шимпанзе. Документируются их социальные отношения, взаимодействие и споры с другими группами, охотничье поведение, использование инструментов, когнитивные и коммуникативные навыки.

«Самолечение наблюдалось у многих животных. В этом случае они используют части растений или непищевые вещества для борьбы с патогенами или паразитами. Обыкновенные шимпанзе и бонобо, например, глотают и жуют горькие листья, которые убивают кишечных паразитов», — говорит Симона Пика.

Однако, несмотря на исследования, проводившиеся десятилетиями в Западной и Восточной Африке, наружное применение животными веществ на открытых ранах до сих пор никогда не документировалось.

«Наши наблюдения дают первое свидетельство того, что шимпанзе регулярно ловят насекомых и наносят их на открытые раны. Теперь мы стремимся понять лечебную эффективность такого удивительного поведения», — говорит приматолог Тобиас Дешнер.

Алессандра Маскаро, в то время работавшая волонтером проекта, вспоминает первое наблюдение: «В 2019 году я следила за самкой шимпанзе по имени Сьюзи и наблюдала, как она ухаживала за своим сыном-подростком Сии с травмированной ногой. Я заметила, что между ее губами было что-то, что она затем приложила к ране Сии. Позже тем же вечером я пересмотрела свои видео и увидела, что Сьюзи сначала потянулась, чтобы поймать что-то, потом зажала это между губами, а затем приложила прямо к открытой ране сына. Мы поняли, что никогда не видели такого поведения и что оно никогда ранее не было задокументировано».

#биология
Оставить комментарий

