Почему серые тюлени переносят вирус гриппа без симптомов?

Исследование показало, что серые тюлени, обитающие у мыса Код, обладают необычной устойчивостью к вирусу гриппа по сравнению с другими видами, например морскими котиками, которые часто заболевают и погибают от этой инфекции.

Учёные выяснили, что иммунная система серых тюленей почти не реагирует на вирус, не проявляя типичных воспалительных реакций, связанных с цитокинами — белками, регулирующими иммунитет и воспаление. Такое снижение иммунного ответа может защищать животных от чрезмерного воспаления, которое у других видов усугубляет течение болезни.

Подобный «молчаливый режим» иммунной системы или подавление активности генов хозяина вирусом позволяет серым тюленям переносить инфекцию без выраженных симптомов.

Понимание этого механизма помогает глубже исследовать особенности иммунного ответа морских млекопитающих и может содействовать разработке стратегий сохранения и управления здоровьем экосистемы в условиях изменения климата и растущей угрозы инфекций.