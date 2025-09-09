Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В чём отличие гигантского кальмара от колоссального? 0 481

В мире животных
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
В чём отличие гигантского кальмара от колоссального?

Колоссальные и гигантские кальмары — одни из крупнейших ныне живущих беспозвоночных, но они не взаимозаменяемы. У каждого вида есть собственные рекорды по размеру, особенности охоты, среда обитания и ключевые отличия.

Кто больше?

Гигантский кальмар (Architeuthis dux) является рекордсменом по общей длине: некоторые самки достигают 13 м от плавников до кончиков длинных щупалец и весят до 275 кг. Колоссальный кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni) короче — до 10 м, но заметно тяжелее: вес самой крупной особи достигал 500 кг.

Где живут?

Гигантские кальмары обитают в открытом океане и иногда заходят в более мелкие воды. Колоссальные кальмары населяют Южный океан у Антарктиды. Эта глубоководная среда отличается низким содержанием кислорода, холодной водой и слабым освещением. Колоссальные кальмары проводят больше времени у дна, тогда как гигантские перемещаются вертикально в толще воды, охотясь на добычу.

Охота и оборона

И гигантский, и колоссальный кальмары имеют восемь рук и два щупальца, но их охотничьи «инструменты» различаются. У колоссального кальмара на руках расположены два ряда мелких присосок и вращающиеся крючки, сделанные из материала, похожего на человеческие ногти. Они идеально подходят для захвата крупных рыб, других кальмаров и головоногих. Световые органы помогают скрываться от хищников. Гигантские кальмары используют мощное всасывание.

Кашалоты, другие киты и крупные хищники питаются как гигантскими, так и колоссальными кальмарами. Об этом свидетельствует наличие их клювов в желудках китов.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление?
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление? 319
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов 270
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник 197
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение 510

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 13
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 26
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 28
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 54
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 59
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 53
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 13
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 26
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео