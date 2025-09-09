В чём отличие гигантского кальмара от колоссального?

Колоссальные и гигантские кальмары — одни из крупнейших ныне живущих беспозвоночных, но они не взаимозаменяемы. У каждого вида есть собственные рекорды по размеру, особенности охоты, среда обитания и ключевые отличия.

Кто больше?

Гигантский кальмар (Architeuthis dux) является рекордсменом по общей длине: некоторые самки достигают 13 м от плавников до кончиков длинных щупалец и весят до 275 кг. Колоссальный кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni) короче — до 10 м, но заметно тяжелее: вес самой крупной особи достигал 500 кг.

Где живут?

Гигантские кальмары обитают в открытом океане и иногда заходят в более мелкие воды. Колоссальные кальмары населяют Южный океан у Антарктиды. Эта глубоководная среда отличается низким содержанием кислорода, холодной водой и слабым освещением. Колоссальные кальмары проводят больше времени у дна, тогда как гигантские перемещаются вертикально в толще воды, охотясь на добычу.

Охота и оборона

И гигантский, и колоссальный кальмары имеют восемь рук и два щупальца, но их охотничьи «инструменты» различаются. У колоссального кальмара на руках расположены два ряда мелких присосок и вращающиеся крючки, сделанные из материала, похожего на человеческие ногти. Они идеально подходят для захвата крупных рыб, других кальмаров и головоногих. Световые органы помогают скрываться от хищников. Гигантские кальмары используют мощное всасывание.

Кашалоты, другие киты и крупные хищники питаются как гигантскими, так и колоссальными кальмарами. Об этом свидетельствует наличие их клювов в желудках китов.