Как дома на колёсах угрожают орангутанам

Расследования организаций Earthsight, Auriga Nusantara и Mighty Earth показали, что фанера, произведённая из лесов, вырубленных в индонезийской части Борнео, включая критически важные места обитания орангутанов, используется при производстве популярных в США домов на колёсах (RV) брендов Jayco, Winnebago и Forest River.

Исследователи проследили цепочку поставок от вырубки деревьев компанией PT Indosubur Sukses Makmur через крупного производителя фанеры KLAM и промежуточных американских поставщиков до заводов по сборке RV в США. При этом индонезийское законодательство разрешает легальную вырубку природных лесов, тогда как американский закон Лейси запрещает только незаконную лесозаготовку. Это создаёт лазейку для поставок древесины, связанных с деградацией экосистем.

Эксперты подчёркивают, что в рамках «законных интересов» бизнеса происходит масштабное обезлесение, угрожающее критически исчезающим видам, включая борнейских орангутанов. По данным расследования, ежегодно на концессии компании ISM уничтожается около 1200 гектаров естественного леса. При этом фанера зачастую не имеет сертификата экологической устойчивости Forest Stewardship Council (FSC), хотя его получение добавило бы к стоимости RV всего около 20 долларов — сумму, несущественную для конечного покупателя.

Экоактивисты призывают производителей RV пересмотреть политику закупок древесины и перейти на использование только устойчивых и сертифицированных материалов, чтобы сохранить уникальные тропические леса и их обитателей.