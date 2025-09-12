Первая в мире вакцина защитит австралийских коал от хламидиоза

Baltijas balss logotype
12.09.2025
Для австралийских коал наконец-то появились хорошие новости: для этих сумчатых животных одобрена первая в мире вакцина от хламидиоза. После более чем десятилетия разработки препарат сможет защитить коал от распространённого недуга, вызывающего болезненные инфекции мочевыводящих путей, бесплодие, слепоту и даже смерть. Об этом сообщает портал New Atlas.

Вакцина была разработана группой специалистов из Университета Саншайн-Коста (UniSC) при поддержке ряда международных институтов и крупных благотворительных фондов. Это значительное достижение в деле защиты уязвимых коал.

Исследователи отмечают, что вакцина представляет собой однократную дозу и не требует ревакцинации. Прививка позволит сократить быстрое и разрушительное распространение хламидиоза, ответственного за половину случаев гибели коал в дикой природе. В отдельных колониях, где уровень заражения достигает 70 %, животные с каждым днём приближаются к исчезновению.

Создатели вакцины подчеркнули, что их цель заключалась в переходе от исследований к следующему жизненно важному этапу — созданию высококачественного продукта, одобренного ветеринарами. Он может применяться в больницах для диких животных, ветеринарных клиниках и в полевых условиях для защиты коал, находящихся под наибольшим риском.

#животные
