Гибридизация угрожает исчезновением европейских диких кошек

В мире животных
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Гибридизация угрожает исчезновением европейских диких кошек

Европейские дикие кошки (Felis silvestris) способны спариваться с домашними кошками (F. catus), давая жизнеспособное потомство. Это создаёт серьёзные проблемы, поскольку гибриды продолжают размножаться и всё больше смешивают гены диких и домашних животных.

Особенно остро ситуация проявляется в Шотландии, где дикие кошки находятся на грани исчезновения. За последние 60 лет «гибридные стаи» практически вытеснили чистокровных диких кошек.

Причиной гибридизации называют бесконтрольное размножение бродячих и домашних кошек, попадающих в дикую природу. В результате генетическая чистота диких кошек нарушается, что грозит окончательным исчезновением вида.

Сегодня чистокровные европейские дикие кошки в природе практически отсутствуют — все особи несут хотя бы часть генов домашних питомцев. Это осложняет программы по их сохранению и вызывает дискуссии о том, стоит ли распространять защиту на гибридных животных.

Кроме угрозы утраты уникального генотипа, гибриды нередко обладают сниженной плодовитостью — в последующих поколениях может развиваться стерильность. Дополнительную угрозу несут сами домашние кошки: они вредят популяциям местных животных, охотясь не ради выживания, а ради развлечения.

Учёные и экологи призывают владельцев домашних питомцев стерилизовать и контролировать кошек, чтобы сократить их влияние на природу и защитить редких диких соседей.

#кошки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
