Как осьминоги управляют своими щупальцами: новое исследование

Свежая публикация в журнале Scientific Reports сообщает, что осьминоги управляют своими восемью подвижными щупальцами для выполнения самых разных задач — от поиска пищи и строительства жилищ до передвижения по морскому дну.

Учеными из Лаборатории морской биологии в Вудс-Хоул, США, было проведено наиболее масштабное исследование в своем роде. В его рамках они не только описали действия и мелкие движения, задействованные в разных типах подвижности, но и установили, что, подобно приматам и грызунам, цефалоподы склонны использовать определенные конечности для конкретных задач. При этом осьминоги чаще предпочитали задействовать передние щупальца, а не задние.

В ходе работы специалисты проанализировали 25 видеозаписей продолжительностью по одной минуте, зафиксировавших 25 диких осьминогов трех разных видов. Съемка проводилась в период с 2007 по 2015 год на шести локациях — от Испании до Каймановых островов, охватывающих разные ареалы обитания.

Каждый клип исследователи классифицировали по типам поведения: хватание объектов, перемещение и другие действия, фиксируя, какие щупальца использовались. Они также определяли, каким образом конечности были задействованы: укорачиванием, удлинением, изгибанием или перекручиванием.

Всего ученые выделили 15 различных типов поведения осьминогов и 12 видов движений щупалец, часть из которых требовала больше усилий, чем другие. Было показано, что несколько действий могли выполняться одновременно одним или соседними щупальцами, а также что каждая конечность способна осуществлять любые движения и деформироваться различными способами.