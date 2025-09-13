Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как осьминоги управляют своими щупальцами: новое исследование 0 239

В мире животных
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Как осьминоги управляют своими щупальцами: новое исследование

Свежая публикация в журнале Scientific Reports сообщает, что осьминоги управляют своими восемью подвижными щупальцами для выполнения самых разных задач — от поиска пищи и строительства жилищ до передвижения по морскому дну.

Учеными из Лаборатории морской биологии в Вудс-Хоул, США, было проведено наиболее масштабное исследование в своем роде. В его рамках они не только описали действия и мелкие движения, задействованные в разных типах подвижности, но и установили, что, подобно приматам и грызунам, цефалоподы склонны использовать определенные конечности для конкретных задач. При этом осьминоги чаще предпочитали задействовать передние щупальца, а не задние.

В ходе работы специалисты проанализировали 25 видеозаписей продолжительностью по одной минуте, зафиксировавших 25 диких осьминогов трех разных видов. Съемка проводилась в период с 2007 по 2015 год на шести локациях — от Испании до Каймановых островов, охватывающих разные ареалы обитания.

Каждый клип исследователи классифицировали по типам поведения: хватание объектов, перемещение и другие действия, фиксируя, какие щупальца использовались. Они также определяли, каким образом конечности были задействованы: укорачиванием, удлинением, изгибанием или перекручиванием.

Всего ученые выделили 15 различных типов поведения осьминогов и 12 видов движений щупалец, часть из которых требовала больше усилий, чем другие. Было показано, что несколько действий могли выполняться одновременно одним или соседними щупальцами, а также что каждая конечность способна осуществлять любые движения и деформироваться различными способами.

Читайте нас также:
#животные #природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление?
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление? 319
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов 270
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник 197
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение 510

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 16
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 1 30
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 31
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 57
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 62
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 56
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 16
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 1 30
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео