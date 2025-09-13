Baltijas balss logotype
Как рыбы-клоуны приспосабливаются к жаре океана

В мире животных
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Как рыбы-клоуны приспосабливаются к жаре океана

Учёные из Института науки и технологий Окинавы выяснили, как молодые рыбы-клоуны адаптируются к повышенным температурам воды.

Результаты показали, что раннее воздействие тепла способствует лучшей акклиматизации: их метаболизм становится более устойчивым к стрессу, а органы, такие как печень и поджелудочная железа, перестраивают энергетические процессы.

Печень усиливает выработку энергии, а поджелудочная снижает выделение инсулина, что помогает легче переносить жару. Одновременно мозг, жабры и кишечник также меняют свою работу, чтобы справляться с дополнительной нагрузкой. Несмотря на эти адаптации, рост рыб не замедляется, однако возможны долгосрочные негативные последствия для здоровья.

Эти открытия важны для понимания выживания морских организмов в условиях глобального потепления и помогут прогнозировать будущее тропических рыб.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

