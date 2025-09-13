Секреты продолжительности жизни динозавров раскрыты учёными

Динозавры — удивительные существа, когда-то правившие Землей. Учёные долго пытались определить, сколько лет они жили, и последние исследования показали, что их жизнь была короче, чем считалось ранее.

Например, самый крупный из известных динозавров, Patagotitan mayorum, достигал 37 метров в длину и веса около 70 тонн. Несмотря на гигантские размеры, он, вероятно, жил всего 30–50 лет — значительно меньше, чем современные киты или слоны.

Мелкие динозавры, такие как Dryosaurus или Hypsilophodon, достигали взрослого размера уже к 4–5 годам, однако большинство не доживало даже до этого возраста. Причиной был крайне быстрый рост, который ограничивал продолжительность жизни. Такой рост требовал огромных ресурсов, а молодые особи нередко погибали от болезней, неблагоприятных условий или становились жертвами хищников.

Причины смерти динозавров были разнообразны: голод и обезвоживание в засушливые периоды, болезни, несчастные случаи — например, удары молний или падение деревьев, а также нападения хищников. Старость и изношенность организма также играли свою роль, но шанс дожить до глубокой старости у динозавров был крайне мал.