Собак в Швеции натаскают искать сорняки на полях

В мире животных
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Собак в Швеции натаскают искать сорняки на полях

Крупнейший сельхозкооператив Швеции «Лантманнен» (Lantmannen) решил обучить поисковых собак обнаруживать сорняки, угрожающие производству семян. Новация обещает снизить использование гербицидов и повысить качество семенного материала.

Сорняки остаются серьезной проблемой для фермеров. На ранних стадиях их часто не отличить от культур. Это усложняет их обнаружение и приводит к потерям урожая и доходов.

«Лантманнен» предложил нестандартный подход — использовать выдающееся обоняние собак для раннего выявления сорняков. «Этот проект может стать прорывом и изменить методы борьбы со сложными сорняками при производстве семян», — говорит Линда Олунд, селекционер кормовых культур в кооперативе.

Как работает проект

Сначала собак хотят протестировать на способность обнаруживать сорняки на ферме в округе города Свалев. Если это сработает, их будут задействовать в работе и других хозяйств. В дальнейшем планируется подключить также беспилотники и системы искусственного интеллекта.

«Это еще один важный шаг в наших усилиях по повышению устойчивости и прибыльности сельского хозяйства», — утверждает Пэр-Йохан Леф, менеджер по исследованиям и разработкам.

Проект реализуют совместно с сельскохозяйственной школой Сетасен и Шведским университетом сельскохозяйственных наук. Его финансирует исследовательский фонд «Лантманнен».

