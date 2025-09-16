Baltijas balss logotype
Нашествие акул в Египте: туристов предупреждают об опасности

В мире животных
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Нашествие акул в Египте: туристов предупреждают об опасности

В Египте временно закрыли ряд пляжей из-за появления акул у побережья популярных курортов. Как сообщает SHOT, хищников заметили у берегов Хургады и Макади, где отдыхают тысячи туристов.

За последние несколько дней под запрет на купание попали пляжи примерно десяти отелей, включая известные пятизвёздочные комплексы Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi. Сейчас часть ограничений уже сняли, однако ситуация остаётся тревожной.

Особое беспокойство вызывает то, что к берегу подходят тигровые и тупорылые (бычьи) акулы — виды, считающиеся одними из наиболее опасных для человека. Их появление на мелководье вынудило власти курортов принять меры безопасности и временно ограничить доступ к воде.

Местные отельеры и турагентства заранее предупреждают туристов о возможных рисках. Так, один из отдыхающих рассказал, что при бронировании поездки на ноябрь его несколько раз информировали о нашествии акул вблизи пляжей.

Египетские курорты традиционно считаются одними из самых востребованных. Однако сейчас путешественникам рекомендуют проявлять особую осторожность и внимательно следить за официальными предупреждениями на месте отдыха.

#акулы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

