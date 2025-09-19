Как саранча размножается в адских условиях Сахары?

Исследование пустынной саранчи, опубликованное в журнале Ecology, выявило уникальное поведение этих насекомых, позволяющее им размножаться даже в знойной Сахаре.

Самцы саранчи защищают самок от жары, забираясь на их спины и создавая тень, что позволяет самкам откладывать яйца при температуре, превышающей 48 градусов Цельсия.

Ученые проводили полевые экспедиции десять лет и обнаружили, что около 90 % самок, откладывающих яйца под солнцем, были именно таким образом защищены самцами. Исследование показало, что затененные самки имели более низкую температуру тела.

Уникальные данные помогут разработать новые методы борьбы с саранчой, снижая необходимость в пестицидах. Изучение поведения саранчи также может дать подсказки о выживании в условиях глобального потепления.