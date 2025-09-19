Миф или правда: может ли простой тест у стены раскрыть интеллект кота?

Ролик с «тестом на интеллект» для кошек набирает популярность в соцсетях: если питомец, которого подносят к стене, выставляет лапы, значит он «умный». Что на самом деле показывает этот тест, рассказала специалист по коррекции поведения собак и котов Наталья Подобреева.

«Тест со стеной» — вирусный, но не научный

В интернете расходятся ролики, в которых кошек подносят к стене: если животное выставляет лапы, авторы теста называют его «умным». Однако это, отмечает эксперт «Питомцев», не имеет отношения к оценке интеллекта.

«Никакой научной основы этот тест не имеет. Он не измеряет интеллект. Скорее, он провоцирует котов на защитную реакцию. И похож на то, как если бы мы судили о предрасположенности человека вычислять сложные математические формулы по тому, как он вздрагивает от резкого звука», — рассказала Наталья Подобреева.

Что на самом деле показывает реакция кошки

Выставленные лапы — это рефлекс. «Подобная реакция котов — это инстинкт самосохранения в первую очередь «меня подносят к препятствию — надо защищаться», или реакция на потерю опоры, уровень тревожности, или, вообще, недоверия к ситуации. То есть речь идет о рефлексах и эмоциональном состоянии, а не об уме», — объяснила эксперт.

Говорить об интеллекте кошек в привычном человеческом понимании нельзя. «У кошек нет абстрактного мышления в нашей мере. То есть они не могут выстраивать причинно-следственные связи, приводящие к сложным реакциям, эмоциям, например ревности и мести, и таким действиям, как сходить в туалет в тапок назло», — рассказала Наталья Подобреева.

Важно отметить, что тревожный или спокойный темперамент животного может искажать результат. У каждого кота своя реакция — ее формируют и среда, и наследственность, и моментальное самочувствие. Страх, стресс и темперамент способны сделать результат любого «домашнего теста» недостоверным: тревожный питомец запаникует там, где флегматичный просто посмотрит, — и это вовсе не показатель ума.

Наталья Подобреева поделилась личным опытом проведения «теста со стеной». «Мой кот, например, просто врезался лбом в стену при данном тесте, но знает 14 трюков и идеальный в быту. Он спокоен и счастлив», — поделилась она.

Как кошки ориентируются в пространстве

У домашних кошек сложная система навигации: зрение, особенно при слабом освещении, вибриссы (усы), которые помогают «считывать» расстояние до предметов спереди, сбоку, сверху. Запахи помогают для запоминания пространства, и хвост для баланса. Все эти сигналы складываются в память, формируя «карту мира».

Как на самом деле оценивают когнитивные способности

Когнитивные способности кошек исследуют иначе — через наблюдения и этологические тесты. И они совсем не похожи на «тест со стеной».

В этологии применяют

тесты на решение задач: например, как открыть коробку, чтобы достать еду; лабиринты (на память и ориентацию); проверки скорости обучения командам или символам: коты прекрасно дрессируются и могут выполнять различные трюки от базовых «дай лапу» и «сидеть» до прохождения полосы препятствий; наблюдения за тем, как кошки адаптируются к изменениям в среде.

Чтобы развивать когнитивные способности и любознательность питомца, Наталья Подобреева советует не подавлять любопытство животного, а поддерживать.

Если интерес кота начинает вредить имуществу или его здоровью, предложите безопасную альтернативу. К примеру, воровство еды из шкафов и тарелок легко заменить интерактивными игрушками с лакомствами или кормушками-пазлами. Стремление выскочить в подъезд — компенсировать созданием новой среды дома (коробки, тоннели, полки) или прогулками на поводке. А вместо постоянных попыток посадить любимца на руки и обид на его отказ — начать обучать его простым трюкам через игры и поощрения.

Почему видео с «тестами» становятся вирусными

Популярность подобных «тестов» объяснима: они простые, смешные и создают иллюзию «секретного знания» о питомце. «Людям хочется быстрых ответов и развлечения, а не длинных исследований», — заключила специалист.