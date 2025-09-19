Почему мелкие собаки проявляют агрессию на 40% чаще крупных?

Поведение собак под научным взглядом

Анна Фомина представила исследование, которое позволяет объективно оценивать психоэмоциональное состояние собак-компаньонов. В нем анализируются вокализация, двигательная активность, дистанция до владельца и даже температура носа и глаз питомца.

«У тревожных собак очень сильно горят глаза, у спокойных — низкая температура носа и глаз, у них все спокойно», — пояснила эксперт. Эти данные собирались с помощью искусственного интеллекта, который обучили распознавать собак на 65 тыс. изображений и отслеживать их поведение.

Агрессия и тревожность: что важно знать владельцам

Исследование показало прямую связь между тревожностью владельца и состоянием питомца. Чем тревожнее хозяин, тем выше риск агрессии собаки. У таких животных снижается исследовательское поведение и социализация, что может привести к проблемам адаптации.

«На моей выборке злоба у мелких собак оказалась выше на 40%», — отметила Анна Фомина.

«Пять свобод» и гуманизм

В вузах и колледжах по-прежнему мало говорят о гуманном отношении к животным. «Когда ты говоришь, что у животных есть права, на тебя зачастую смотрят как на идиота. И меня это просто убивает», — сказала она.

Эксперт призвала чаще обсуждать не только достижения, но и то, чего пока не хватает в подготовке будущих специалистов.

Научный подход и новые методы анализа поведения дают ветеринарии реальный инструмент для оценки благополучия питомцев. Но без системного обучения гуманизму и этике такие знания не будут работать в полной мере.